الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 13 «آيفون» فى مطار أسيوط

هاتف محمول
هاتف محمول

نجح رجال الجمارك في مطار أسيوط الدولي، اليوم الإثنين، في إحباط تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه أحمد ناجي رئيس الوردية في الراكب ع . ف . أ  مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود خليفة فتبين وجود أجسام معتمة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي رقم 1 لسنة 2022.

يأتي ذلك بناءً علي تعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحه الجمارك، والدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطي والجنوبية، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية.

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وائل لطفي

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