الإثنين 03 يناير 2022
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سياسي

المفتي: استخدام وسائل منع الحمل حلال

الدكتور شوقي علام 
الدكتور شوقي علام 

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث أي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: "يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لأن بعض الأسر لا تعتني بالأطفال بعد إنجابها وهذا ظلم حقيقي".

وقال علام خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية: "لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة".

وانتقد المفتي محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لتشويه رجال الدين، وفتاواهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وخلق عزلة بين المواطن المصرى والمؤسسات الدينية، مضيفا: "الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن الإخوان تستخدم الدين لتحقيق أهدافها كما تستخدمه لإجازة القتل أيضا.

وتابع: “هناك توثيق لما يفعلون وهذا ليس كلام مطلق”، مشيرا إلى أن هؤلاء المتطرفون لا يملون من تشويه صورة رجال الدين ويطلقون عليهم مسمى كاذب "علماء السلطة"، مضيفا: "رجال الدين يقدمون الرأي الديني السليم".

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.

الدكتور شوقي علام الزيادة السكانية الوسائل الطبية مفتى الجمهورية لجنة الصحة مجلس الشيوخ

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