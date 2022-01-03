كيف استقبلت كندة علوش ردود الفعل على «ستات بيت المعادى»؟

عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها على عملها الجديد "ستات بيت المعادي"، والذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك عبر حسابها إنستجرام.

وكتبت كندة: "بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل ستات بيت المعادي.. سعيدة بردود الفعل التي وصلتني عن المسلسل وعن دور مريم الي استمتعت بكل لحظة عايشتها فيها وأتمنى أني كون أديتها بإخلاص.. شكراً لكل فريق العمل للمخرج المتميز والتي استمتعت بالشغل معاه محمد سلامة والشكر لكل الفنانين والفنيين اللي تعبوا معانا وبذلوا مجهودا كبيرا ولكل النجوم اللي تشرفت بالعمل معاهم".

وتقدم كندة خلال العمل دور الزوجة المطيعة طاعة عمياء والمستسلمة لزوجها المتسلط، ضمن أحداث مسلسل “ستات بيت المعادي” الذي تدور أحداثه في بيت كبير يغلفه الغموض، والذي يشهد جرائم قتل متعددة على مدار ثلاثة عصور مختلفة.

“ستات بيت المعادي” تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

والمسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. وبطولة كندة علوش، تارا عماد وإنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، إنجي كيوان، مريهان حسين، وشريف حافظ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

وكانت أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.