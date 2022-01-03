بتول عرفة تطرح برومو «مية مية» لأميمة طالب

أعلنت المخرجة بتول عرفة عن تقديم فيديو كليب من إخراجها تتعاون فيه مع المطربة أميمة طالب، وذلك عبر حسابها على «تويتر».

ونشرت بتول مقطع فيديو من الأغنية وعلقت عليه وقالت: «جديدي مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربي أميمة طالب - مية مية من ألحان العبقري سهم وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف إنتاج: شركة روتانا وإخراجي: بتول عرفة قريباً إن شاء الله».

وقالت بتول لـ«الدستور» إنها متشوقة لرؤية ردود الفعل على الأغنية التي سيتم طرحها خلال أيام، معربة عن سعادتها بالتجربة والتعاون مع مطربة ذات صوت لافت.

وأضافت أنها سعيدة بمشاركة الفنانة شيماء سيف خلال أحداث الكليب، لافتة إلى أنها أعطت حالة من البهجة خلال الكليب.