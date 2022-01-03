الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بتول عرفة تطرح برومو «مية مية» لأميمة طالب

شيماء واميمة
شيماء واميمة

أعلنت المخرجة بتول عرفة عن تقديم فيديو كليب من إخراجها تتعاون فيه مع المطربة أميمة طالب، وذلك عبر حسابها على «تويتر».

ونشرت بتول مقطع فيديو من الأغنية وعلقت عليه وقالت: «جديدي مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربي أميمة طالب - مية مية من ألحان العبقري سهم وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف إنتاج: شركة روتانا وإخراجي: بتول عرفة قريباً إن شاء الله».

وقالت بتول لـ«الدستور» إنها متشوقة لرؤية ردود الفعل على الأغنية التي سيتم طرحها خلال أيام، معربة عن سعادتها بالتجربة والتعاون مع مطربة ذات صوت لافت.

وأضافت أنها سعيدة بمشاركة الفنانة شيماء سيف خلال أحداث الكليب، لافتة إلى أنها أعطت حالة من البهجة خلال الكليب.

 

كارول سماحة شركة روتانا الفنانة أيتن عامر أميمة طالب شيماء سيف تامر حسين أيتن عامر موقع تويتر المخرجة بتول عرفة الفنانة شيماء سيف الفيديو كليب

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