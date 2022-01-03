التحريات الأولية: حريق عقار العتبة شب فى مخزن عطارة بالطابق الثانى

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها لإخماد حريق شب داخل عقار بمنطقة العتبة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن النيران شبت فى مخزن لتخزين أدوات العطارة بالطابق الثاني.

وكان حريق قد نشب، منذ قليل، داخل عقار بمنطقة العتبة بوسط البلد، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار أعلى محل عطارة شهير بمنطقة ميدان العتبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتجري محاصرة النيران وإخمادها.