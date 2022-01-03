الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى عن معاينة حريق مطعم بحلوان: «نشب فى الشواية»

حريق
حريق

تسلمت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة حريق شب في مطعم مشويات، وتبين من التقرير أن الحريق شب في الشواية والمدخنة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت فى السيطرة على حريق شب في مدخنة مطعم مشويات بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وحرر سكان العقار محضرا ضد مالكه، حمل رقم 11 لسنة 2022؛ بسبب وجود خطورة على العقار لوجود المدخنة بطول العمارة السكنية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة الحماية المدنية إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مدخنة مطعم مشويات بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، ورجحت التحريات نشوب الحريق بسبب تراكم الزيوت والمواد الدهنية.

نيابة حلوان الجزئية مطعم مشويات العمارة السكنية تقرير حريق معاينة

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