منذر رياحنة: سعيد بتجربة «ولهان»

انطلق الفنان منذر رياحنة في تصوير مسلسله الجديد "ولهان"، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار رياحنة، لـ«الدستور»، إلى أن العمل سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن العمل سيكون ذا طبيعة معتمدة على الرعب في 10 حلقات، على أن تكون الحلقة الواحدة طويلة تتعدى الـ45 دقيقة إلى ساعة.

وقال رياحنة إنه سعيد بالتعاون مع فريق عمل المسلسل الذين جمعته بهم صداقة كبيرة، متمنيًا أن ينال العمل النجاح المطلوب خلال عرضه مستقبلاً.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم: منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مشرف إضاءة أيمن كئه، ومشرف عام على الإنتاج محمد أبوالعلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع، وهو عمل ذو طبيعة مختلفة.

وشارك منذر رياحنة خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان، ولاقى العمل حالة نجاح كبيرة للغاية.

ودارت أحداث المسلسل في فترة ما قبل الخمسينيات حول شخصية موسى الصعيدي الذي يواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل في التجارة في أكثر من خط درامي للمسلسل، حيث يتناول موضوع نزوح الصعايدة إلى القاهرة والإسكندرية ما قبل منتصف القرن الماضي بسبب وباء الكوليرا، وكذلك يتناول مسلسل «موسى» موضوع النضال الوطني ضد المستعمر الإنجليزي ومشاركة الصعيد في المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف والكثير من النجوم.