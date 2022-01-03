الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع ألف كيلو لحوم على الأسر المسيحية الأولى بالرعاية بسمالوط

توزيع لحوم علي الأسر
توزيع لحوم علي الأسر الأولي بالرعاية بكنائس العمودين

قام اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا بتوزيع 1000 كيلو من اللحوم مقدمة من جمعية الأورمان بالمحافظة علي 500 أسرة من الأسر المسيحية الأولى بالرعاية في مشاركة للأقباط احتفالاتهم بالعام الميلادي الجديد ، بقرية العمودين بمقر كنيسة الأنبا بولي بمركز سمالوط شمال المحافظة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا ومسئولي جمعية الأورمان.

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان تحرص دائما على مشاركة الإخوة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، فى قرى ومدن محافظة المنيا.

وأوضح شعبان أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تم توزيع اللحوم على الأخوة الأقباط من أبناء عدد من كنائس مراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى خاصة الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم المهمة والضرورية لتوفير حياة كريمة لهم.

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يذكر أن جمعية الأورمان كانت نفذت عددًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة المنيا  خاصة الأسر الأكثر احتياجا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية مثل كراتين المواد الغذائية والتي يتم توزيعها خلال شهر  رمضان المبارك ولحوم الأضاحي والبطاطين خلال فصل  الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا سواء بتوصيل المرافق مثل وصلات المياه أو إعادة إعمار هذه المنازل أو بناء أسقف لهذه المنازل  بجانب تقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان وأهالي القرى الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية  في مجالات الكشف وعلاج العيون وأمراض القلب وإجراء الجراحات المطلوبة للحالات التي تحتاج إلى إجراء جراحات لهم.

المنيا توزيع لحوم علي الأسر المسيحية الاولى بالرعاية كنائس قرية العمودين بسمالوط اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

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