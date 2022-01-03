دفاع الفنان رشوان توفيق: «ابنته حصلت على عوائد شهادات استثمار دون حق»

قال محامي دفاع الفنان رشوان توفيق، أنه في جلسة دعوى بطلان التوكيلات التي أقامتها ضده ابنته آية الله لم يحضر الخصوم من أحد البنوك، والذين طلب حضورهم للكشف عن قيمة الوديعة وشهادات الاستثمار، لبيان من المستفيد من الأرباح وفوائدها مؤخرًا.

وأضاف محامي الدفاع أن الفنان كان أودع شهادتي استثمار باسم ابنتيه «أية الله وهبة الله» بقيمة 890 ألف جنيه، وأنهما وقعا على إقرارات تفيد أنه المستفيد من العائد طوال حياته وعدم المساس لها وهذا لم يحدث فابنته «آية» كانت تستولي على الفوائد، وجاءت دعوى التوكيلات لإخفاء ذلك.

وأضاف أن ابنته عندما حضرت قدمت عدد من الحوافظ والمستندات ، وأنه طلب من المحكمة الاطلاع عليها ، وفحص أصول إقرارات من ابنتي الفنان رشوان توفيق «آية الله» و«هبة».

و كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، قد أجلت دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، إلى جلسة 15 يناير الجاري.

و كانت آية رشوان توفيق، قد أقامتدعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها :

«بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11 ، والبالغ مساحتها 699 مترا مربعا».

وتابعت الدعوى «أنه بموجب ترخيص مباني رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلا رسميا شاملا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول بائع بدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل.