شقيقة فتاة الغربية: شقيقتي تحفظ القرآن الكريم منذ الصغر وشابين وراء الواقعة

كشفت شاهيناز شلبى شقيقة بسنت فتاة الغربية، التي أقدمت على الانتحار بعد تناولها حبة غلال سامة، عن قيام شابين بنشر صور مفبركة لشقيقتها الراحلة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأن شقيقتها تحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب منذ عدة سنوات.

وقالت شقيقة فتاة الغربية فى بث مباشر لـ "الدستور"، أن شقيقتها قبل الواقعة بحوالي اسبوع كانت فى حالة سيئة بعد علمها بانتشار صور مفبركة لها بين شباب القرية، ولكن لم تقم بإبلاغ أسرتها لأن والدتها تعاني من جلطة أثرت على حركتها، مضيفة أن يوم الواقعة أبلغ أحد أصدقاء والدها بوجود صور خادشة للحياء بين صفوف شباب القرية لنجلته الصغرى، و أن والدها توجه للمنزل قبيل صلاة الجمعة، وواجه نجلته التي نفت كل التهم وكشفت عن وجود محاولات من شابين لابتزازها منذ فترة.

وأضافت والدي خرج إلى صلاة الجمعة ودخلت شقيقتي إلى غرفتها لصلاة الجمعة، وبعد فترة خرجت وهى فى حالة إعياء شديدة وتم إدخالها إلى المستشفى، والتى فارقت فيها الحياة بعد حوالى 48 ساعة، ولفتت إلى أن شقيقة والدتها كشفت أن بسنت اخبرتها بكتابة خطاب النهاية داخل غرفتها، مشيرة إلى أن الأسرة حررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة وأضافت أنها تثق فى القضاء المصرى والشرطة المصرية

وكانت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، قد قررت استمرار التحقيقات في وفاة الطالبة بسنت شلبي، 16 عاما، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز بعد تقدم أسرتها ببلاغات جديدة تخص ملابسات وفاتها منذ عدة أيام إثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك.



واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أسرة الطالبة المتوفية واضافتهم لأقوال وبلاغات جديدة في ملابسات وفاتها بالتحقيقات، و وجهت الأسرة اتهامات لشابين بنفس القرية بقيامهما بتركيب صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة ومفبركة، ونشرها بين أوساط أهالي القرية والشباب لابتزازها وتشويه سمعتها مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية وقيامه بإغلاق باب حجزتها وتناول حبة سامة اودت بحياتها بعد تركها لخطاب تؤكد فيه لوالدتها انها ليست الموجودة في الصور.