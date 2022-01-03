الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشروعات النقل النهري ضمن حصاد القطاع لعام 2021 (إنفوجراف)

النقل النهري
النقل النهري

تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع النقل باعتباره واحداً من أهم أدوات النهضة التنموية الشاملة، حيث حققت طفرة نوعية وغير مسبوقة على صعيد تطوير هذا القطاع وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، وذلك عبر التوسع في شبكات الطرق والكباري، ومشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري والنهري، وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل.

68391332-c423-491e-9850-66042227a806
النقل النهري

واستكمالاً لمنظومة النقل، تطرق التقرير إلى أبرز ما تم بمشروعات النقل النهري خلال عام 2021، موضحاً أن حجم البضائع المنقولة نهرياً وصل لنحو 4.3 مليون طن، وتم إصدار 1728 رخصة للوحدات النهرية و2100 رخصة لأفراد طاقم التشغيل، بالإضافة إلى تدريب 1389 من أطقم التشغيل.

f90872ea-ddd6-4f95-bd88-9cd663b21482
النقل النهري

واستعرض التقرير مشروعات إزالة الاختناقات وتطهير وتكريك المجاري الملاحية، مشيراً إلى وصول كمية تكريك لإزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية إلى حوالي 3.4 مليون م3، بينما يتم تطوير كباري أهوسة المالح بواقع 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد، بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

6e44058b-814d-4865-ab7c-7491858de266
النقل النهري

كما يجري تحويل 2 كوبري من ثابت إلى متحرك على ترعة الإسماعيلية في (مسطرد – أبو زعبل)، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم حماية 7.5 كم من جسور ترعة النوبارية، ورفع كفاءة هويس المالح الكبير. 

daf5e3d6-c162-4384-b921-9a54926e0326
النقل النهري

في غضون ذلك، أشار التقرير إلى مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) الجاري تنفيذه كمرحلة أولى من القاهرة حتى أسوان، موضحاً أنه يتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا، حيث يساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.

cc1602d9-ae61-46e1-beec-0459bbd6dcd8
النقل النهري

وأضاف التقرير أن المشروع يساهم أيضاً في تزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، فيما يؤدي إلى زياد نقل البضائع عبر نهر النيل.

5c15dbe1-d828-4075-a87e-4a21fb2354f9
النقل النهري
الدولة المصرية قطاع النقل أهم أدوات النهضة التنموية الشاملة طفرة النقل البحري والنهري تقارير حصاد قطاعات الدولة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفو جرافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

حكم نهائي من مجلس الدولة برفض وقف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات

«الصحة»: تطعيم 100 ألف مواطن ضد «كورونا» خلال ديسمبر ضمن «معًا نطمئن»

«وضع كل شىء معًا».. شرح درس رياضيات بقناة مدرستنا لرابعة ابتدائى

جثمان إبراهيم حجازى يصل مسجد الفاروق بالمعادى (صور)

العثور على جثة فتاة أجنبية داخل شقتها فى كومبوند بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة

بعد المصادقة على وحدة الإرهاب: ما هى مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟