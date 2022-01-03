القبض على شخصين تعديا على آخر بسلاح أبيض بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين تعديا على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالبساتين بمحافظة القاهرة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعني بالجسم".

وبالانتقال والفحص تبيَّن قيام شخصين، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد، مقيمان بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهم بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.