الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين تعديا على آخر بسلاح أبيض بالبساتين

القبض على شخصين
القبض على شخصين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين تعديا على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالبساتين بمحافظة القاهرة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعني بالجسم".

وبالانتقال والفحص تبيَّن قيام شخصين، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد، مقيمان بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهم بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخص بيع دراجة نارية قسم شرطة البساتين

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