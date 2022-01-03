تضامن النواب تشيد بجهود الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات المصرية الكويتية

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة وإشادة الرئيس السيسى بالجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.

كما أشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد السفير الكويتى بالقاهرة بأن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة فى الرئيس السيسى وتعد نموذجًا يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة معتبراً ذلك الأمر بمثابة شهادة نجاح كويتية من على أرض الواقع لما حققه الرئيس السيسى لمصر وشعبها من إنجازات ومشروعات قومية كبرى فى جميع أنحاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، أمس بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.

ومن جانبه، أعرب سفير الكويت عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون، معبرًا عن شكره للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة، مؤكدًا أن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة فى الرئيس السيسى، تعد نموذجًا يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة.

ونقل السفير الكويتي للرئيس تحيات أخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، وكذا يعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها، لاسيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في الرؤية التنموية والنهضة الشاملة.