الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. تسريحات أطلق عليها نادية لطفي (صور)

نادية لطفي
نادية لطفي

تحل علينا اليوم الإثنين  3 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي،  والتي جمعت بين الجمال  المصري والأوروبي، إذ تعتبر أيقونة من أيقونات الموضة  والجمال في العصر الذهبي للسينما المصرية، واستطاعت أن تصنع لها مكانة متفردة بين فنانات جيلها.

وتميزت نادية لطفي بلون شعرها الأصفر والذي أضاف إلى ملامحها جمال أكثر، وتميزت أيضا بتسريحات شعر عرفت باسم تسريحة شعر نادية لطفي في ذلك الوقت. 

 - تسريحات شعر نادية لطفي

كانت الكثير من السيدات تتابع إطلالات الفنانة نادية لطفي في فترة الستينات وخاصة قصات شعرها التي عرفت باسمها في ذلك الوقت، حيث تنوعت قصات شعرها ما بين التسريحات البسيطة ذات الأطراف الملفوفة فى الثلاثينات، والشعر بقصة طبيعية وذلك في فترة الأربعينات، والشعر المرفوع والضخم مع تصفيفه بطريقة بسيطة وكان هذا في فترة الستينات، مع القصة العريضة التي التي تميزت بها.

 زيجات في حياة نادية لطفي 

تزوجت  نادية لطفي في بداية حياتها من ضابط بحري يدعى عادل البشاري وأنجبت ابنها الوحيد “أحمد”  واستمر الزواج لمدة عامين فقط، وبعدها  تزوجت من المهندس إبراهيم صادق ولم تنجب، رغم أنها عاشت معه مدة طويلة، والزواج الثالث كان من شخص يدعى محمد صبري.

 آخر أعمال نادية لطفي الفنية

في عام 1988 قدمت نادية لطفي آخر أعمالها على شاشة السينما فيلم “الأب الشرعي” أمام محمود ياسين وإخراج ناجي أنجلو، وفي عام 1993 قدمت مسلسل “ناس لولاد ناس”، حصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز بعد مسيرة فنية استمرت 53 عامًا، ورحلت نادية لطفي عن عمر يناهز 83 بعد صراع مع المرض تاركة بصمة كبيرة في السينما المصرية والتي مازالت أعمالها تبهر جميع الأجيال. 

اليوم الأثنين 3 يناير ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي الفنانة الراحلة نادية لطفي أيقونة من يقونات الموضة العصر الذهبي للسينما

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