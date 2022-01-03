5 نصائح لمحاربة السمنة خلال فصل الشتاء

يعتبر تناول الطعام بشراهة من الأمور التي تزداد خلال أوقات الطقس البارد، الأمر الذي يساهم في حصولك على قدر لا بأس به من الدهون.

وفي التقرير التالي سلط خبراء التغذية بموقع " healthdigezt" الطبي، الضوء على عدد من النصائح التي تساهم في محاربة السمنة خلال فصل الشتاء.

تناول وجبة الإفطار:

يبدأ العديد من الأشخاص برنامجًا لإنقاص الوزن معتقدين أنهم بحاجة إلى قطع وجباتهم لإنقاص الوزن، والعكس هو الصحيح، وذلك عن طريق قطع الوجبات، فإنك تجعل جسمك لا يعرف متى سيحصل على القوت مرة أخرى ويجعله يبدأ في تخزين الدهون.

كما أن الكثير من الناس لا يعانون من الجوع في الصباح؛ لأنهم يأكلون الكثير من السعرات الحرارية بعد العشاء.

اصعد على الدرج:

يمكن أن يساعدك هذا التغيير البسيط في حرق مئات السعرات الحرارية الزائدة يوميًا، فعندما تميل إلى ركوب المصعد، سواء كان ذلك في العمل أو المنزل، يساهم بشكل كبير في زيادة نسب الدهون بالجسم وتحويلة لخبيثة.

اختيار المشروبات منخفضة السعرات الحرارية:

يتناول الكثير من الأشخاص كمية زائدة من السعرات الحرارية والمتمثلة في الصودا والمشروبات الأخرى المحملة بالسكر، لذا ابحث عن المشروبات منخفضة السعرات الحرارية بدلًا من ذلك، واستبدل مشروبات النظام الغذائي والمياه والمشروبات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية.

المشي 2000 خطوة إضافية يوميًا:

يمكن أن يساعدك مجرد المشي في الحفاظ على لياقتك والوقاية من السمنة، فعلى مدى العقود القليلة الماضية، ابتعد الكثيرين عن العمل البدني والنشاط، بسبب التكنولوجيا التي باتت السبب الأول في زيادة نسب المصابين بالسمنة.

تقليل الأطعمة المصنعة والدهنية:

يساهم تقليل تناول الأطعمة المصنعة في تحسين صحتك بشكل كبير، وليس إنقاص الوزن فقط، فهي محملة بالكثير من المواد التي تضر أعضاء الجسم الداخلية، فمن خلال إجراء هذه التغييرات الصغيرة في حياتك كل يوم ، يمكنك المساعدة في منع الإصابة بالسمنة.