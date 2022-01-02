حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام بعد اتهامهما بقتل رضيع

قرر المستشار محمد قاسم مدير نيابة اللبان في الإسكندرية، حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل رضيع سفاحا، وسرعة طلب التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وسؤال شهود العيان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تربطهما علاقة زواج عرفي أنجبا منها الطفل، وبعدها قررا التخلص منه ووضعه بجوار مسجد.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، بورود بلاغات من الأهالي يفيد بعثوره على طفل رضيع حديث الولادة مجهول الهوية ملفوف في قطعة قماش بجوار مسجد بدائرة قسم شرطة اللبان.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة اللبان إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة عمره 7 أشهر متوفي، ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.