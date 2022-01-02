استقالة قاضية أمريكية بعد تسريب فيديو لها توجه خلاله إهانات عنصرية (فيديو)

تقدمت ميشيل أودينيت القاضية في محكمة مدينة لافاييت الأمريكية، الأحد، باستقالتها من منصبها في رسالة إلى رئيس المحكمة العليا في لويزيانا، وذلك بعد تسريب فيديو مصور لها وهي تستخدم إهانة عنصرية.

وقالت ميشيل أودينيت، التي كانت قاضية في محكمة مدينة لافاييت إن قرارها جاء "بعد الكثير من التفكير والصلاة، ومن أجل تسهيل الشفاء داخل المجتمع"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، كشفت لقطات كاميرا الأمن القاضية المذكورة إلى جانب عدد من الأشخاص تشاهد تسجيلًا مصورًا التقطته كاميرا مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو في 11 ديسمبر الماضي، وسمع صوت ميشيل أودينيت مرارًا لتعلق عليها بلفظ عنصري.

وقالت "أودينيت" في رسالة الاستقالة: "أتحمل المسئولية الكاملة عن الكلمات الجارحة التي استخدمتها لوصف الشخص الذي سرق السيارات في منزلي".

وأضافت: "أنا آسف على الألم الذي سببته لمجتمعي وأطلب العفو منكم، لأن كلماتي لم تعزز ثقة الجمهور ونزاهة القضاء".

فيما قالت داين سيولينو، محامية أودينيت، "إنها تتفهم أنها انتهت من كونها قاضية، لكنها بدأت للتو جهودها لمحاولة كسب الصفح من مجتمعها، وهي تعلم أن ذلك سيكون طويلًا".

وبحسب الصحيفة تعتبر القاضية السابقة أودينيت عضوة في الحزب الجمهوري وتم انتخابها قاضية في مدينة لافاييت في شهر نوفمبر 2020 وكانت سابقًا مدعية عامة لمكاتب المدعي العام في نيو أورليانز ولافاييت.

وكانت محاميتها داين سيولينو قالت يوم الخميس الماضي، إن القاضية ميشيل أودينيت ستطلب "إجازة مؤقتة بدون راتب"، مشيرة إلى أنها محرجة وآسفة لما صدر عنها، كما أنها واجهت انتقادات ودعوات للتنحي منذ تداول الفيديو.