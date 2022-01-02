«الصحة»: لدينا 63 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها رصيد كبير من لقاحات فيروس كورونا، بالتزامن مع بدء عام 2022، مؤكدًا أنها تكفى لتطعيم المواطنين فى الفئات العمرية كافة، بالإضافة إلى الراغبين فى الحصول على الجرعات المنشطة ممن مر عليهم 6 أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

وأضاف عبدالغفار في تصريح لـ"الدستور"، أنه بلغ عدد جرعات لقاح كورونا التى تم تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى التى تم توريدها من الخارج 118 مليون جرعة، لافتًا إلى أنه تم استهلاك 55 مليون جرعة ما بين جرعة أولى وثانية، ويتبقى لدينا 63 مليونًا رصيد إضافي بالوزارة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد هي الإجراءات الاحترازية نفسها المتبعة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.

وناشد المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية.