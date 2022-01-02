النيابة تواجه 14 متهمًا بغسل 70 مليون جنيه

بدأت اليوم النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة مع 14 متهمًا قاموا بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة من تجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتجري النيابة مواجهات مع المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت عن أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية بمجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين من التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.