الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب عامل بالمشدد 3 سنوات لحيازته هيروين في الشرقية

هيروين
هيروين

أصدرت اليوم محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حكما بمعاقبة عامل في كافتيريا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص.

تعود القضية رقم 19500 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، لشهر أكتوبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال تنفيذ الإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية ومعلومات عن قيام “محمد عزت م م ب” 43 عاما، عامل بكافتيريا مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 83 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 12 جرام ومبلغ مالي وسلاح ناري فرد خرطوش.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقدمته محكمة جنايات الزقازيق وأصدرت حكمها المتقدم.

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