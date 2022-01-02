كرم جبر يؤكد ضرورة تفعيل قانون الإعلان عن الأدوية وسرعة تشكيل لجنة التراخيص

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، الذى صدر فى عام 2017، داعيا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص التى ينص القانون على تشكيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، ردًا على ما أثارته إحدى النائبات عن فوضى الإعلانات عن الأدوية فى القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية، وما وصفته بـ"تسول بعض القنوات".

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "الأدوية مشكلة مهمة جدًا وما زالت حتى الآن رقم غامض، ورغم صدور القانون فى 2017، وينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تعطي تصاريح الإعلانات، هذه اللجنة لم تشكل حتى الآن".

وتابع جبر: "إعلان طبي معين مقدرش أقول صالح أم لا، لكن اللجنة تحدد وأنا أمارس دور رقابي، وأتمني تشكيل اللجنة بسرعة، ويكفي أن يكون دورها إقرار صلاحية المنتج وليس محتوى الإعلان، وكنا قد جلسنا مع النقابات الطبية، والتى طالبت بأن يكون الطبيب الذي يظهر في الإعلام يكون مختصًا"، متابعًا: "بالنسبة لموضوع التسول فتحنا تحقيق في هذا الموضوع، وحولنا البعض إلى التحقيق، لارتكاب مخالفات مثل وضع صورة طفل، رغم أنه ممنوع وضع صورة طفل، وممنوع انتهاك الخصوصية، ووضعنا ضوابط تنظم ذلك".

من جانبه، تساءل النائب الدكتور يحيي الفخراني، قائلًا: "بعض الصحفيين يأخذوا المنشطات من السوشيال ميديا ولا يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من المعلومة، وبالتالي ينشر أخبار خطأ".

وأكد الفخرانى على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلًا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدًا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

وعقب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا: "الصراع بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي موجود، والسوشيال ميديا تقتحم العالم كله، وإعلام السوشيال ميديا يمتاز بالسرعة والانتشار مع عدم توثيق المعلومة وتدقيقها"، لافتا إلى أهمية وقوة صحافة الفيديو، وشدد على ضرورة أن يواكب الإعلام التقليدى التطورات التكنولوجية وأن يطور أدواته، مستطردًا: "نحن أمام ثورة تكنولوجية مخيفة وأشياء كثيرة ستختفي وأخري تظهر".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة.

وتحدث النائب محمد شبانة، قائلًا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتى في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".

وتابع شبانة: "داخلين علي مؤتمر تغير المناخ، هل الإعلام مدرك قيمة وجود قمة مؤتمر المناخ في مصر، لازم الإعلام المصري يكون علي نفس القوة والقدرة، ومحتاجين طفرة توازي الطفرة الموجودة في كل المجالات".

وعقب كرم جبر: "الإعلام يخدم علي التنمية، والفترة الأخيرة التليفزيون ظل موجود في الصعيد أسبوع بدون غلطة واحدة وكذلك الصحافة، والإعلام له دور مهم في ذلك، وتواجدت مئات الكاميرات والصحفيين في الصعيد، والحقيقة الإعلام يقوم بدوره في التوعية بما يتم تحقيقه من تنمية إنجازات وتنمية، وبالنسبة لقمة المناخ والتجهيز بعد مؤتمر الشباب وهناك استعدادات وتجهيز قوى".