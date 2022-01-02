«القباج»: نتبنى سياسة الدولة لتشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص عمل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، برفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حاليًا في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.



وأشارت إلى أن معرض "ديارنا" بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".



وأوضحت أن وزارة التضامن حرصت في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانًا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.



ومن جانبه أبدي محافظ المنيا عن سعادته باستضافة المحافظة لأولي معارض ديارنا هذا العام، مشددًا على أن المعرض يتسم بالتنوع ويشجع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن المحافظة ستعمل على تذليل أى عقبات من أجل نجاحه وتحقيق المعرض أهدافه.

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بالمنيا، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.