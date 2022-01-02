«حمو بيبي فيس والجواز هيعطّلني».. أبرز تصريحات سمية الخشاب

حلّت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز على شاشة MBC مصر.

وتناولت سمية الخشاب قصة انفصال ندى الكامل وأحمد الفيشاوي موجهة نصيحة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا عارضة رأيها عن الخيانة الزوجية.

وقالت سمية: "ندى الكامل طيبة ولذيذة، وأنا كنت خايفة عليها، لأنني رأيت مشاحنات خفيفة ما بين أحمد وندى وتدّخلت لحلها في مهرجان الجونة الماضي ومبسوطة أنها سمعتلي في الوقت ده"، لكن انفصالهم كان بشكل راقي وندي كتبت أنها خدت كل حقوقها وزي ما بندخل بالمعروف بنُخرج بالمعروف".

وقدمت سمية نصيحة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا نصيحة قالت فيها: "الحقيقة بيبي فيس جدًا"، معربة عن أن حمو طيب وعفوي وعنده حضور، وأنا بقول لو مثّل هينجح جدًا".

وعن حياتها الخاصة، قالت سمية:"مبفكّرش في الجواز، أنا مركزة في شغلي ومش عاوزة أتعطّل".