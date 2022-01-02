الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حمو بيبي فيس والجواز هيعطّلني».. أبرز تصريحات سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حلّت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز على شاشة MBC مصر.

وتناولت سمية الخشاب قصة انفصال ندى الكامل وأحمد الفيشاوي موجهة نصيحة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا عارضة رأيها عن الخيانة الزوجية.

وقالت سمية: "ندى الكامل طيبة ولذيذة، وأنا كنت خايفة عليها، لأنني رأيت مشاحنات خفيفة ما بين أحمد وندى وتدّخلت لحلها في مهرجان الجونة الماضي ومبسوطة أنها سمعتلي في الوقت ده"، لكن انفصالهم كان بشكل راقي وندي كتبت أنها خدت كل حقوقها وزي ما بندخل بالمعروف بنُخرج بالمعروف".

وقدمت سمية نصيحة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا نصيحة قالت فيها: "الحقيقة بيبي فيس جدًا"، معربة عن أن حمو طيب وعفوي وعنده حضور، وأنا بقول لو مثّل هينجح جدًا". 

وعن حياتها الخاصة، قالت سمية:"مبفكّرش في الجواز، أنا مركزة في شغلي ومش عاوزة أتعطّل".

سمية الخشاب آخر كلام ياسمين عز شاشة MBC مصر ندى الكامل أحمد الفيشاوي المهرجانات حمو بيكا الخيانة الزوجية أنفصال الفيشاوي

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