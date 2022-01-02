دنيا عبد المعبود: ملابس «حلم حياتي» تناسب مرضى التوحد

قالت الاستايلست دنيا عبد المعبود إنها ظلت وقتًا طويلاً تحضر لـ استايل ملابس شخصيات "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا": "مرضى التوحد لا يحبون الألوان المزدهرة أو "الفاقعة" حسب ما يطلق عليها، وبناء عليه عملت على الألوان الهادئة بشكل واقعى، خاصًة أن هؤلاء المرضى لا يحبون من صغرهم لحد ما يكبروا".

أضافت دنيا، لـ"الدستور": “كنت حريصة بشكل كبير على أدق التفاصيل لبَطلة العمل الفنانة مايان السيد، عشان تظهر بشكل حقيقى للناس، خاصًة أن مايان قدمت الشخصية ببراعة شديدة”، لافتة إلى أن صناع "حلم حياتى" كانوا حريصين على تقديم عمل درامي غير تقليدي".

وعن باقى أبطال العمل، قالت دنيا: "كنت شديدة الحرص إن عائلة خديجة وصحابتها التي تجسدها منة عرفة، تكون ملابسهم بسيطة حرصًا على بنتهم وصاحبتها مريضة التوحد التي لا تفضل ولا تجب الألوان الفاقعة، بجانب ارتدائهم ملابس متوسطة خاصًة أنها أسرة مصرية بسيطة.

حكاية حلم حياتي

وتعد حكاية «حلم حياتي» من أول الأعمال التي تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة في وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.

ودارت أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، حول فتاة مصابة بالتوحد تجسد دورها الفنانة مايان السيد، تحلم بالتمثل، وتحاول تحقيق حلمها وتخطي كل العقبات التي تواجهها في ذلك، حيث تهدف الحكاية إلى منح الحياة لأحلام ذوي القدرات الخاصة.

حكاية "حلم حياتي" من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والحكاية من بطولة مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وإيفا، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود.