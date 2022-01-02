الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية (صور)

سقوط أمطار متوسطة
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

سقطت أمطار متوسطة على محافظة الغربية، اليوم، مع استمرار تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، على استمرار الدفع بسيارات ومعدات الكسح في أماكن تجمعات المياه، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل لشفط المياه الناتجة من الأمطار.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز ٤٩٤ معدة شفط بواقع ١٧٨ معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، ١٥٢ أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و١٦٤ معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كل البلاغات على مدار ٢٤ ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

وعلى الفور انتشر عمال الصرف الصحي عمال مجالس المدن والاحياء مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه بمحافظة الغربية في شوارع مختلف المدن، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ أمس الخميس.

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سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

وتابع محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشددين على سرعة التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار، من خلال سيارات شفط وكسح المياه وسحب تراكمات مياه الأمطار ما يسهل من حركة سير السيارات والمواطنين في الشوارع، مؤكدين على أعمال سحب مياه الأمطار من الأماكن المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية، مع رفع حالة الطوارئ واستنفار كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار جديدة.

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سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

ورصدت «الدستور» تواجد سيارات الكسح والشفط في الشارع وقت هطول الأمطار، والحرص على سحب تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول من الشوارع، بواسطة معدات وسيارات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وأيضًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية
امطار الغربية والمحافظة تؤكد استمرار الدفع بسيارات ومعدات الكسح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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