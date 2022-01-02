الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة متوفي في تصادم سيارتين «ملاكي» بأطفيح

تصادم
تصادم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة متوفي في حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق الكريمات بنزلة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وقررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصابين بطريق الكريمات بنزلة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

 وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أطفيح ملاكي ادث تصادم التصريح بدفن الحالة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لدور «الأمم المتحدة» فى مواجهة التحديات العالمية

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

تأخيرات تصل 18 ساعة.. «السكة الحديد» تتيح استرداد قيمة تذكرة قطارات الصعيد

رابط تسجيل لقاح كورونا والفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في مصر

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية