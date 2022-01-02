التصريح بدفن جثة متوفي في تصادم سيارتين «ملاكي» بأطفيح

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة متوفي في حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق الكريمات بنزلة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وقررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصابين بطريق الكريمات بنزلة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.