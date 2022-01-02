الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، عددًا من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها في مدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الرابعة والخامسة بدايةً من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق بالتوازي مع الكورنيش الحالي، حيث تتم أعمال التدبيش في القطاع من كوبري سكة المحلة حتى كوبري فاروق إلى جانب أعمال تطوير القطاع الأخر من كوبري سكة المحلة وحتى كوبري قحافة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، أعمال إنشاء محور (ميت حبيش - طنطا) الجديد، والذي يتم إنشاؤه من كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

 وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، في حين تخصيص الطريق الجديد للخروج، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية، واختتم المحافظة جولته بتفقد شارع الإسكندرية حيث تتم أعمال تغطية ترعة البتانونية لتوسعة الطريق.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ أكبر خطة رصف وتطوير، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية وتخدم عدد أكبر من المواطنين.

محافظ الغربية ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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