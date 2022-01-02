الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد مصرع ٣ أشخاص مختنقين.. 11 نصيحة لتجنب خطر المدفأة

المدفأة
المدفأة

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل المدفأة داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفا، وترصد "الدستور" في السطور التالية كيفية تفادي مخاطر المدفأة:

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار تجنبا لعدم حدوث ماس كهربائي.
- عدم وضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال.
- إبعاد أى مادة قابلة للاشتعال بجانب المدفأة.
-عدم استخدامها لتجفيف الملابس.
- لمنع تكثيف ثاني أكسيد الكربون يجب تهوية الغرفة وفتح الشباك أو الباب ولو بشكل جزئي؛ لتجديد هواء الغرفة باستمرار.
- تجنب وضع الدفاية في مكان يبعد عن مكان تحرك الأشخاص الموجودة بالمنزل خاصة الأطفال.
- مراعاة فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة.
- يجب أن تبعد المدفأة عن المفروشات بمتر واحد على الأقل.
- يجب عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد.

وكان لواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بمصرع  3 أشخاص في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل الدفاية داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفًا.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين مصرع (يونس م ي) 58 سنة، و(إيمان. ع م) 55 سنة، و(مصطفى ي م) 25 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من؛ (محمد س م) 28 سنة، و(مصطفى أ ن) 27 سنة، و(عاصم م) 34 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

فحص وزير الداخلية ماس كهربائي ثاني أكسيد الكربون التيار الكهربائي فصل التيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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