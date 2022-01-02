بعد مصرع ٣ أشخاص مختنقين.. 11 نصيحة لتجنب خطر المدفأة

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل المدفأة داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفا، وترصد "الدستور" في السطور التالية كيفية تفادي مخاطر المدفأة:

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار تجنبا لعدم حدوث ماس كهربائي.

- عدم وضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال.

- إبعاد أى مادة قابلة للاشتعال بجانب المدفأة.

-عدم استخدامها لتجفيف الملابس.

- لمنع تكثيف ثاني أكسيد الكربون يجب تهوية الغرفة وفتح الشباك أو الباب ولو بشكل جزئي؛ لتجديد هواء الغرفة باستمرار.

- تجنب وضع الدفاية في مكان يبعد عن مكان تحرك الأشخاص الموجودة بالمنزل خاصة الأطفال.

- مراعاة فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة.

- يجب أن تبعد المدفأة عن المفروشات بمتر واحد على الأقل.

- يجب عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد.

وكان لواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بمصرع 3 أشخاص في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل الدفاية داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفًا.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين مصرع (يونس م ي) 58 سنة، و(إيمان. ع م) 55 سنة، و(مصطفى ي م) 25 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من؛ (محمد س م) 28 سنة، و(مصطفى أ ن) 27 سنة، و(عاصم م) 34 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.