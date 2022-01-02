إصابة 8 عمال في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

أُصيب 8 عمال في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب مدينة المنيا.

وتسبب الحادث في إصابة 8 عمال وهم: (ناصر.ا.م) 35 سنة، و(عمرو.م. د) 25 سنة، و(مصطفى.ع.ك) 17 سنة، و(عمرو.ر. م) 30 سنة، و(رجب.ش. ع) 30 سنة، مقيمون بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، و(أحمد.ع.ح) 24 سنة، مقيم بالواسطى ببني سويف، و(محمد.ب.م) 29 سنة، و(محمود.ع. ا) 21 سنة، مقيمون بمركز ناصر ببني سويف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.