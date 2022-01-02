قانون العمل «يقنع» نواب الشيوخ: يشجع الاستثمار ويحفظ حق العامل

أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، موضحين أن القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل و يربط الأجر بالإنتاج، لافتين إلى أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانب هام من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلد أراد أن ينطلق إلى اليسر بعد العسر، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء مصر الحديثة.

ووجهت فوزي الشكر للحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص الذي له دور مركزي في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.

ولفتت إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في حوار مجتمعي، وقالت إن مشروع القانون متوافقًا مع الدستور.

وقال النائب محمد عبد العليم، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه، مشيرًا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الاجر بما يقدمه العامل من عمل.

و قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وقال النائب رمضان سرحان: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وتحدث النائب محمود منصور، قائلا: "أوجه الشكر للحكومة على دورها فى مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من اهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفى واستمارة 6 التي كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوافق على مشروع القانون".