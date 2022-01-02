تحرير 3722 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية

أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3722 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1190 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و163 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائي، و52 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.