بينهم طفلين.. أسماء مصابي حادث محور 30 يونيو بالإسماعيلية وحالتهم الصحية

كشف مصدر طبي، عن الحالة الصحية للمصابين الـ4 في حادث تصادم سيارة برصيف أعلى محور 30 يونيو بعد الكيلو 11 اتجاه بورسعيد.

وأكد المصدر أن جميع المصابين من أسرة واحدة وهم "سيد علي محمد المغربي، ومقيم في بورسعيد 63 سنة، ومصاب بكدمة بالظهر وجرح قطعي 3 سم بالجبهة، وكدمات بالجبهة والذراعين، إسلام سيد على محمد ومقيم ذات العنوان وعمره عامين ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وبسملة سيد على حمد ومقيمة ذات العنوان وعمرها 16 يوماً، ومصابة سحجات وكدمات بالجسم، وشيماء فوزي منصور أحمد ومقيمة ذات العنوان 27 سنة، ومصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الشبكة الوطنية للطرق والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي رقم “9521 ط ع م مصر”، أعلى محور 30 يونيو بعد الكيلو 11 اتجاه بورسعيد على الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبوخليفة، لتلقي العلاج اللازم.

فيما وصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ومعرفة أسباب تصادم السيارة، وحرر محضر بالواقعة.