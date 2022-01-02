مصدر بـ «البترول»:ارتفاع معدلات استهلاك البوتاجاز و50% حجم الاستيراد من الخارج

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، إن معدل استهلاك البوتاجاز ارتفع بنسبة طفيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو 7% عن المعدلات الطبيعية بالأسواق المصرية، وذلك بسبب الطقس البارد الذي شهدته مصر خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك بسبب عوامل التدفئة، بالإضافة ارتفاع معدلات استهلاك اسطوانات البوتاجاز التجارية.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ خطة مصر القومية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل بالقرى والمدن بمحافظات الجمهورية ، وفقاً لتوجيهات ومبادرة الرئيس السيسي ، خاصة بقرى حياة كريمة.

- توفير أكثر من 21 مليون اسطوانة بوتاجاز

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة ، أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ارتفعت إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضي 2021 ، مما أدى توفير أكثر من 21 مليون اسطوانة بوتاجاز تم إحلالها محل الغاز الطبيعي.

وبلغ استهلاك مصر من اسطوانات البوتاجاز خلال ديسمبر الماضي نحو 950 ألف اسطوانة يومياً مقارنة بنحو 850 ألف اسطوانة خلال الربع الثاني من العام الماضى 2021.

مصر تستورد 50% من حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز

وتستورد مصر نحو 50% من حجم الاستهلاك المحلي من غاز البوتاجاز ، وذلك لسد كافة متطلبات السوق المصرية بالنسبة للاستخدامات المنزلية وكذلك التجارية، كما أضافت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها، نحو 18 مركزاً جديداً لتعبئة وتوزيع البوتاجاز، ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى نحو 3092 مركزاً حتى ديسمبر 2021.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركة “بتروجاس”، دشنت منظومة إلكترونية جديدة لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بهدف إحكام الرقابة على عملية النقل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث مازالت الحكومة تدعم اسطوانة البوتاجاز بنسبة تصل إلى 50%.