الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصدر بـ «البترول»:ارتفاع معدلات استهلاك البوتاجاز و50% حجم الاستيراد من الخارج

استهلاك البوتاجاز
استهلاك البوتاجاز

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، إن معدل استهلاك البوتاجاز ارتفع بنسبة طفيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو 7% عن المعدلات الطبيعية بالأسواق المصرية، وذلك بسبب الطقس البارد الذي شهدته مصر خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك بسبب عوامل التدفئة، بالإضافة ارتفاع معدلات استهلاك اسطوانات البوتاجاز التجارية.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ خطة مصر القومية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل بالقرى والمدن بمحافظات الجمهورية ، وفقاً لتوجيهات ومبادرة الرئيس السيسي ، خاصة بقرى حياة كريمة.

- توفير أكثر من 21 مليون اسطوانة بوتاجاز

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة ، أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ارتفعت إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضي 2021 ، مما أدى توفير أكثر من 21 مليون اسطوانة بوتاجاز تم إحلالها محل الغاز الطبيعي.

وبلغ استهلاك مصر من اسطوانات البوتاجاز خلال ديسمبر الماضي نحو 950 ألف اسطوانة يومياً مقارنة بنحو 850 ألف اسطوانة خلال الربع الثاني من العام الماضى 2021.

مصر تستورد 50% من حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز

وتستورد مصر نحو 50% من حجم الاستهلاك المحلي من غاز البوتاجاز ، وذلك لسد كافة متطلبات السوق المصرية بالنسبة للاستخدامات المنزلية وكذلك التجارية، كما أضافت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها، نحو 18 مركزاً جديداً لتعبئة وتوزيع البوتاجاز، ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى نحو 3092 مركزاً حتى ديسمبر 2021.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركة “بتروجاس”، دشنت منظومة إلكترونية جديدة لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بهدف إحكام الرقابة على عملية النقل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث مازالت الحكومة تدعم اسطوانة البوتاجاز بنسبة تصل إلى 50%.

منظومة إلكترونية البوتاجاز اسطوانات البوتاجاز وزارة البترول توزيع الرقابة

مواد متعلقة

وزير البترول: مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لدور «الأمم المتحدة» فى مواجهة التحديات العالمية

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

أول رد من الحكومة بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر الآثار

مصدر بـ «البترول»:ارتفاع معدلات استهلاك البوتاجاز و50% حجم الاستيراد من الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية