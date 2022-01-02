«الري»: تأهيل وتبطين 3790 كيلومترا من الترع في المحافظات

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة، وايضا توفير فرص عمل جديدة بمراحل المشروع.

حلول لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

بالإضافة إلى ذلك، انتهت الإدارات العامة والمركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3790,67 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7038 كيلو متر، وذلك ضمن خطة قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والحد من أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع في موسم أقصى الإحتياجات.

كذلك تساهم أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، فى مواجهة عدة مشكلات منها الهجرة غير الشرعية للشباب، وذلك عبر إتاحة فرص عمل لهم بأعمال المشروعات القومية الحالية.

تحسين شبكة الترع ونوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لها دور كبير في ترشيد استهلاك المياه أثناء رى المحاصيل الزراعية، وأيضا تحسين شبكة الترع ونوعية المياه، والحفاظ عليها من التلوث والمخلفات التى تلقى بالمجارى المائية.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن الأعمال الجارية بالمشروع لها انعكاس إيجابي كبير على الصحة العامة والبيئة ، وذلك نتيجة تبطين المجاري المائية وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع.

الجدير بالذكر أن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في عشرين محافظة بالجمهورية.