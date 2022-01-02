رئيس جامعة بني سويف: تأجيل الامتحانات ساعة بكليتين لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، تأجيل الامتحانات بكليتي علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لمدة ساعة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الجامعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور منصور، أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلاب وحرص الجامعة على أن تطمئن أبناءها الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم أمانة في أيدينا.

وشهدت محافظة بني سويف، شبورة مائية كثيفة على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي حيث قررت الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف حتى أسيوط، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف والمنيا وأسيوط، لوجود شبورة مائية.

كما شهدت الطرق الزراعية والرئيسية داخل المحافظة شبورة مائية كثيفة على الطرق وانتشار لرجال المرور لتحذير السائقين والالتزام بالسرعة المقررة حفاظا على سلامتهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.