الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: تأجيل الامتحانات ساعة بكليتين لسوء الأحوال الجوية

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، تأجيل الامتحانات بكليتي علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لمدة ساعة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الجامعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور منصور، أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلاب وحرص الجامعة على أن تطمئن أبناءها الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم أمانة في أيدينا.

وشهدت محافظة بني سويف، شبورة مائية كثيفة على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي حيث قررت الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف حتى أسيوط، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف والمنيا وأسيوط، لوجود شبورة مائية.

كما شهدت الطرق الزراعية والرئيسية داخل المحافظة شبورة مائية كثيفة على الطرق وانتشار لرجال المرور لتحذير السائقين والالتزام بالسرعة المقررة حفاظا على سلامتهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.

رئيس جامعة بني سويف امتحانات ذوى الاحتياجات الخاصة الشبورة المائية سوء الأحوال الجوية الطريق الصحراوي رجال المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

العمر واحد والرب واحد.. كيف حارب وحيد حامد الجماعات الإرهابية؟

استثمارات قطاع الكهرباء تحسم تحول مصر لـ«بنك دولي للطاقة»

العامرى فاروق نائبًا لرئيس الأهلى بحكم المحكمة

13 غواصا و11 مركبا للبحث عن مفقودي «مركب الحسين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟