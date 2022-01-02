الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد يوم من الأمطار الغزيرة.. آخر تطورات الطقس في الغردقة (فيديو)

الطقس في الغردقة
الطقس في الغردقة

وتواصل الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، في عملية رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعدسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدينة الغردقة وسفاجا، بسيارات شفط المياه، بعد أن تعرضت مدينة الغردقة لحالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار وانخفاض شديد في درجة الحرارة وطقس غير مستقروسقوط أمطار متفاوتة الشدة وثلوج.

وتشهد مدينه الغردقة اليوم، طقس مستقر وتوقف الأمطار، إلى حد كبير، مع استمرار توقف الدراسة بجميع مدارس مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا. 

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري  صباح اليوم الاحد، بعد تحسن الاحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

البحر الاحمر الطقس مياه الشرب والصرف الصحي حالة البحر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة تحسن الأحوال الجوية رفع آثار الأمطار مياه الأمطار الشوارع والميادين الوحدات البحرية الوحدات المحلية غلق الطريق الأنشطة البحرية توقف الدراسة الشرب والصرف الصحي البحري واستئناف الحركة الحركة الملاحية البحر الأحم ميناء نويبع البحري

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وائل لطفي

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