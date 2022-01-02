بعد يوم من الأمطار الغزيرة.. آخر تطورات الطقس في الغردقة (فيديو)

وتواصل الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، في عملية رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعدسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدينة الغردقة وسفاجا، بسيارات شفط المياه، بعد أن تعرضت مدينة الغردقة لحالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار وانخفاض شديد في درجة الحرارة وطقس غير مستقروسقوط أمطار متفاوتة الشدة وثلوج.

وتشهد مدينه الغردقة اليوم، طقس مستقر وتوقف الأمطار، إلى حد كبير، مع استمرار توقف الدراسة بجميع مدارس مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الاحد، بعد تحسن الاحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.