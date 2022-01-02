إزالة 295 تعديًا على نهر النيل والمجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك

منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة ، وذلك خلال فترة 6 أشهر.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 295 حالة تعدي فى نطاق محافظات "أسيوط - المنيا - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه، أشار المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إلى أنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من جميع أنواع التعديات والمخالفات، ومظاهر التلوث وكافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات والقطاعات المستفيدة، والوصول إلى نيل بدون مخالفات وملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ " الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لذلك، مشيراً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

وأشار “خالد”، إلى قيام المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري المائى، من أجل اكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها وإقامة أسوار وتشوينات.