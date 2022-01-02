تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس مطروح عدا سيوة عقب حالة الطقس السئ

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، اليوم الاحد، بجميع مدارس المحافظة للطلاب والمعلمين بإستثناء مدارس مدينة سيوة بالاضافة إلي تاجيل الامتحانات العملية ليوم آخر نظرا للتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك عقب سقوط الامطار الرعدية الغزيرة علي مدينة مرسي مطروح، منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارىء تحسبا لحدوث أي تداعيات.



وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفه العمليات الرئيسية علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين بالإضافة الي المتابعة مع غرف العمليات علي مستوي مراكز المدن.



وكان قد أعلن محافظ مطروح، صباح الخميس الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.



وشدد محافظ مطروح على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.



وعقب سقوط الامطار المتوسطة التي شهدتها مدينة مرسي مطروح، الخميس الماضي، قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان اعلامي له انه أصدر تعليمات لفريق الازمات والطوارئ برفع درجة الاستعداد لمواجه نوه تساقط الامطار بناءا علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأضاف انه تم الدفع بعدد ٤٥ سيارة ومعده لشفط المياه بالإضافة إلى تشكيل فرق الازمات والطوارئ بأجمالي عدد ١٨٠ فرد من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الامطار .