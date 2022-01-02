كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى أقل من 4 آلاف

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تحت مستوى 4 آلاف

إصابة، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.



وسجلت كوريا الجنوبية 3833 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3683 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 639 ألفا و 83 حالة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5694 حالة وفاة.



وسجلت البلاد 93 حالة إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون مما رفع العدد الإجمالي للمصابين به إلى .1207



وتلقى ما مجموعة 6ر42 مليون شخص، أو 83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة التطعيم بالكامل، وتلقى 5ر18 مليون شخص ، أو36 %، جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة و إيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.