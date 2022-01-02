ماليزيا: 3386 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3386 حالة إصابة جديدة بكورونا حتى ظهر (بالتوقيت المحلي).



وقال المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الحالات في البلاد إلى مليونين و 761 ألفا و 472 منذ بدء الجائحة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.



وأضاف نور هشام إنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 3040 تم انتقالها محليا (شملت 2895 ماليزي و145 أجنبيا)، بينما الباقي، 346 حالات، كانت قادمة من الخارج (330 ماليزيا و16 أجنبيا).



وحتى الآن، يتلقى 273 مريضا العلاج في وحدات العناية المركزة.



وأضاف في بيان، أن إجمالي 3547 مريضا تعافوا، كما تم اكتشاف خمسة مجموعات جديدة من حالات الإصابة بكورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.