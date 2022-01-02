بدء تسليم 3888 وحدة سكنية بسكن مصر فى حدائق أكتوبر.. اليوم

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق، أنه سيتم البدء اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 في تسليم 162 عمارة بمشروع سكن مصر بالمرحلة الرابعة بجوار الدوان تاون، ويستمر التسليم حتى آوخر شهر مايو المقبل، موكدًا على المستفدين ضروة عمل المعانية قبل استلام الوحدة سكنية.

وفي السطور التالية تعرض “الدستور” تفاصيل عملية تسليم مشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر.

أوضح المهندس محمد مصطفى، بدء التسليم للوحدات السكنية بالمشروع يوم الأحد الموافق 2 يناير، حيث يتم تسليم العمارة رقم 207 و 190، بينما يتم تسليم العمارات أرقام 35 و88 و 191 يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، ويتم تسليم العمارات 51، 192، 210 يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022.

وتابع رئيس الجهاز: كما يتم تسليم أرقام العمارات للأسبوع الثاني على التوالي يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 بأرقام العمارات 1 ، 2، بينما سيتم تسليم العمارات 193، 211 للمستفدين بالمشروع يوم الإثنين الموافق 10 يناير، بينما سيتم تسليم العمارات 69، 90 للمستنفدين يوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

واستكمل أنه سيتم التسليم للأسبوع الثالث على التوالي بأرقام 52 ، 93 ، يوم الأحد 16 يناير 2022، بينما سيتم تسليم |أرقام العمارات 4، 89 يوم الإثنين الموافق 17 يناير، بينما سيتم تسليم العمارات 212 ، 3 ، 213 يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022.

وأفاد أنه خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر يناير، سيتم تسليم العمارات 5 و 91 يوم الاحد الموافق 23 يناير 2022، بينما يتم تسليم العمارات 50 و 92 يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، وتسليم العمارات 39 و 75 يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، موضحًا أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية عن المتخلفين عن موعد التسليم بنهاية شهر يناير حتى أول فبراير المقبل، مؤكدًا أن عدد العمارات التي سيتم تسليمها خلال شهر يناير 27 عمارة.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن خطة التسليم خلال شهر فبراير تتضمن 31 عمارة سكنية، ويدأ التسليم خلال الأسبوع الأول لشهر فبراير بالعمارة 186 وذلك يوم 6 يوم الأحد الموافق 6 يناير 2022، بينما سيتم تسليم العمارات 70 و71 و 7 يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، وتسليم العمارات 187 و 149 يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، موضحًا أنه سيتم التسليم الوحدات السكنية للمتخلفين عن التسليم للأسبوع ال|أول من شهر فبراير يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير سيتم تسليم العمارات 49 و36 و214 يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، وتسليم العمارة 8 و 72 يوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022، والعمارة رقم 13 و 215 يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022.

وأردف أن عملية تسليم الوحدات للأسبوع الثالث لشهر فبراير، تبدأ بتسليم العمارات 37 ، 9 و 35 يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، والعمارات 150 و 216 يوم الإثنين 21 فبراير 2021، والعمارات 73 و10 و11 يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022.

وقال رئيس الجهاز، إن سيتم تسليم العمارات للمستنفدين بمشروع سكن مصر بواقع 3888 وحدة سكنية، على أن تشمل عملية التسليم خلال الأسبوع الرابع لشهر فبراير العمارات 182 و 218 و 14 يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، وتسليم الوحدات السكنية بالعمارات أرقام 54 ،74 و 43 خلال يوم الإثنين الموافق 28 فبراير، وتسليم العمارات 217 و178 و 12 يوم الثلاثاء الموافق 29 فبراير المقبل.

وفيما يخص شهر مارس، سيتم خلال الأسبوع أيام الأحد والإثنين والثلاثاء تسليم عمارات رقم 222 و 179 و 29 ، بينما يتم تسليم العمارات 76 و 77 و28 يوم 7 مارس، والعمارات 223 و171 و145 يوم الثلاثاء 8 مارس.

وخلال الأسبوع الثاني لشهر مارس سيتم تسليم العمارات 47 و40 و 224 يوم الأحد 13 مارس، و تسليم العمارات 84 و85 و78 و48 يوم الإثنين 8 مارس، بينما سيتم تسليم العمارات 26 و 219 و 180 يوم الثلاثاء 15 مارس، وفيما الأسبوع الثالث يتم تسليم العمارات أرقام 41 و25 و55 و146 و143 و220 و221 و163 و79 و110 و163، بينما يتم تسليم العمارات بالأسبوع الرابع من شهر مارس أرقام 181 و 228 و 140 و 56 و94 و95 و 42 و57 و164 و83 حتى يوم 29 مارس، كما سيتم تسليم الوحدات للمستفدين الذين تخلفوا عن موعد التسليم يوم الأربعاء 30 مارس.