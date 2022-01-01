مع التقلبات الجوية.. كيف تعاملت السكة الحديد مع تأخر قطارات الصعيد؟

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم توزيع المياه والطعام على ركاب قطار النوم رقم 82 «الجيزة - أسوان»، وذلك بعد سير القطار لمسافة أطول من المعدل الطبيعي له بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثر خط الصعيد بها.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم توفير متطلبات الركاب داخل قطار النوم وذلك عقب استغاثة الركاب، خاصة مع سير القطارات ببطء تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية التى تشهدها محافظات الصعيد مما أجبر قائدي القطارات على خفض السرعة بدلًا من وقوع مشاكل فنية داخل القطارات أثناء سيرها.

وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على سلامة الركاب وهو ما دفعها إلى خفض سرعة القطارات مع كثافة هطول الأمطار مما يستوجب خفض سرعة القطارات عن المعتاد.

كما أكد مسئولون بالهيئة أنه تم توفير الطعام والمياه للمتواجدين داخل القطار المكيف رقم 890 «سوهاج - القاهرة».

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه نظرًا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وانتشار الشبورة على خطوط الهيئة، بالوجهين البحري والقبلي، وحرصًا على سلامة وأمان حركة مسير القطارات، يتم تسيير القطارات بالمحاذاة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير كلي للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

واعتذرت هيئة السكة الحديد، لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والعمل على تجنب وجود أي مشاكل فنية في القطارات أثناء مسيرها.