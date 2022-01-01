الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع التقلبات الجوية.. كيف تعاملت السكة الحديد مع تأخر قطارات الصعيد؟

القطارات
القطارات

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم توزيع المياه والطعام على ركاب قطار النوم رقم 82 «الجيزة - أسوان»، وذلك بعد سير القطار لمسافة أطول من المعدل الطبيعي له بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثر خط الصعيد بها.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم توفير متطلبات الركاب داخل قطار النوم وذلك عقب استغاثة الركاب، خاصة مع سير القطارات ببطء تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية التى تشهدها محافظات الصعيد مما أجبر قائدي القطارات على خفض السرعة بدلًا من وقوع مشاكل فنية داخل القطارات أثناء سيرها.

وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على سلامة الركاب وهو ما دفعها إلى خفض سرعة القطارات مع كثافة هطول الأمطار مما يستوجب خفض سرعة القطارات عن المعتاد.  

كما أكد مسئولون بالهيئة أنه تم توفير الطعام والمياه للمتواجدين داخل القطار المكيف رقم 890 «سوهاج - القاهرة».

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه نظرًا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وانتشار الشبورة على خطوط الهيئة، بالوجهين البحري والقبلي، وحرصًا على سلامة وأمان حركة مسير القطارات، يتم تسيير القطارات بالمحاذاة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير كلي للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

واعتذرت هيئة السكة الحديد،  لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والعمل على تجنب وجود أي مشاكل فنية في القطارات أثناء مسيرها.

السكة الحديد توفير المياه والطعام لقطار ٨٢ بعد تأخر وصولهم السكة الحديد توفير المياه والطعام لقطار ٨٢ و٩٨٠ بعد تأخر وصولهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

الطقس السيئ يوقف الدراسة غدًا بمدارس الغردقة وسفاجا

إغلاق طريق «الغردقة - رأس غارب» بسبب السيول

فقدان شخصين بحرائق الغابات في كولورادو الأمريكية

بشرى سارة.. علاج جديد للضعف الجنسي عند الرجال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟