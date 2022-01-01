الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية ينفي تعطيل الدراسة غدًا

إبراهيم أبو ليمون
إبراهيم أبو ليمون

نفى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صدور أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس التعليم الأساسي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وقال المحافظ إن الدراسة تعمل بشكل طبيعي غدًا في مدارس المحافظة ولم يتم صدور قرار بتعطيلها، بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية.

وتشهد محافظات الجمهورية موجة من الطقس المتقلب حيث شهدت المنوفية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسطوع الشمس في بعض الأحيان في الصباح، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة، وذلك بعد ليلة صعبة عاشتها المنوفية أمس حيث سقوط الأمطار بشكل مستمر طوال اليوم، وتجمع السحب الكثيفة والغيوم.

أنخفاض المنوفية محافظة سيارات الحرارة مستوى غدا الطقس سقوط أمطار أساس ابراهيم احمد الشرب والصرف الساعات الماضية رؤساء الوحدات المحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

الطقس السيئ يوقف الدراسة غدًا بمدارس الغردقة وسفاجا

إغلاق طريق «الغردقة - رأس غارب» بسبب السيول

فقدان شخصين بحرائق الغابات في كولورادو الأمريكية

بشرى سارة.. علاج جديد للضعف الجنسي عند الرجال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟