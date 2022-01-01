محافظ المنوفية ينفي تعطيل الدراسة غدًا

نفى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صدور أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس التعليم الأساسي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وقال المحافظ إن الدراسة تعمل بشكل طبيعي غدًا في مدارس المحافظة ولم يتم صدور قرار بتعطيلها، بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية.

وتشهد محافظات الجمهورية موجة من الطقس المتقلب حيث شهدت المنوفية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسطوع الشمس في بعض الأحيان في الصباح، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة، وذلك بعد ليلة صعبة عاشتها المنوفية أمس حيث سقوط الأمطار بشكل مستمر طوال اليوم، وتجمع السحب الكثيفة والغيوم.