«التضامن» تنشر 35 قرارا لـ«القباج» خلال 2021

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، قرارات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال عام 2021.

وشملت القرارات الآتي:

يناير

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي وإعطاء مهلة لمدة عام للانتهاء من توفيق أوضاع الجميعات.



فبراير

إعداد أول قاعدة بيانات موحدة مميكنة لتوفيق أوضاع الجمعيات إلكترونيا.

مارس

-إطلاق رابط إلكتروني للاستفسارات والشكاوى، وذلك عبر الرابط التالي للوزارة https://www.moss.gov.eg ، كما يمكنهم تقديم شكوى خاصة ببرنامج تكافل وكرامة أيضا، من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg

أبريل

-زيادة الحد الأدنى لتعويضات النكبات من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه.

-أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيسف بهدف توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل فاقد الرعاية على أرض مصر وحمايته من كافة أشكال الإهمال والإساءة.

-صرف منح دراسية لشباب الباحثين في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، وتخصيص 25 ألف جنيه لكل بحث كمنح دراسية، بالإضافة إلى ألف جنيه مكافأة شهرية لمدة عام لطلاب الماجستير وعامين لطلاب الدكتوراه.

-صرف 10 آلاف جنيه مكافأة تشجيعية لعدد 17 باحثا، ضمن مشروع حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في 13 جامعة حكومية.



-إدراج حضانات الأطفال تحت سن 4 سنوات ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يمنحها مزايا تلك المشروعات ويسهل من استثمارات الأفراد.



مايو

-صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه دفعة واحدة، وبدء استخراج بطاقات "ميزة" لصرف مستحقاتهم شهريا.



-تطوير منهج جديد لحضانات الطفولة المبكرة يتماشى مع منهجية التعليم التفاعلي والمرتكز على أنشطة تنمية الإدراك والإبداع للأطفال تحت سن 4 سنوات، والتعاقد على المنهج مع شركة "ديسكفري".



يونيو

-ضم عرض الأثاث والأخشاب إلى معارض ديارنا" كأحد المنتجات الحرفية، ضمن سياسة دعم التعاونيات الإنتاجية بكافة منتجاتها الحرفية.

-زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلا من 350 جنيها، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي بعد موافقة وزارة المالية.

-إقرار القانون المقدم لمجلس النواب بشأن فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد الكشف عليه أثناء قيامه بواجبه الوظيفي.

-تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية.

يوليو



-استخراج 4 مليون بطاقة لمستفيدي تكافل وكرامة وتوزيعهم تباعا.

-استبدال بطاقات صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من بطاقات صرف ذكية إلى بطاقات ميزة.

-تخصيص هدايا لجميع الأطفال في دور الأيتام ومؤسسات الأطفال بلا مأوى في عيدي الفطر والأضحى.

أغسطس

توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لفتيات فريق كرة السرعة بنادي دسوق عقب تعرضهن لحادث تنظيم قوافل تنموية شاملة للمجتمعات المحلية الأولى بالرعاية في جميع المحافظات الحدودية والنائية تحت سياسة تضامنية "لم الشمل".

-إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة.

- وزارة التضامن والبورصة المصرية يعلنان انطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي في إطار الإحتفال بأول مستثمر كفيف في سوق المال.

سبتمبر

-إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، ولأول مرة يتم إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلكترونيا.

-إدراج الأطفال بدور الأيتام والمسنين ضمن خدمات هيئة التأمين الصحي، وإدراجهما في إطار خدمات التأمين الصحي الشامل.

-إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تتلف في حرير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

-الاعلان عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء واسر المصابين على أن ترفع التضامن المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين الى 100 ألف جنيه أيضا.



أكتوبر



-الإعلان عن تعبئة متطوعات من الرائدات الاجتماعيات بمكافاة شهرية أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة المرحلة الثانية لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة إعمالا لقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية



نوفمبر

-دعم أول مسرح فني "أبطاله من ذوي الهمم"، ودعم مسلسلين أحدهما أبطاله من ذوي الهمم "القضية رقم 404"، والثاني يناقش قضية طيف التوحد "حلم حياتي".

-إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى فتح فرص عمل وتوظيف ذوي الإعاقة وربطهم بسوق العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-إصدار اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة "رفيق المسن"، بهدف تقنين وتنظيم ممارسة الوظيفة لتقديم الرعاية الشاملة للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية.



ديسمبر

-سداد ديون الغارمات الذين يثبت تورطهم في المديونية لأسباب ملحة وإنسانية، على أن يكون الفرم لأول مرة وعلى أن يكون متوسط قيمة الدين من 12-10 ألف جنيه.

-إطلاق الإطار الاستراتيجي والمسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر.

- تنفيذ الوحدة الأولى من دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالاسمرات.

-الإعلان عن التقدم إلى مسابقة الأم المثالية.

-إطلاق الجائزة الوطنية للتطوع كتقليد سنوي وخصصت جائزتين العام المقبل لأفضل الأنشطة التطوعية التي تحافظ على البيئة وأخرى لأفضل جهود تطوعية في برنامج حياة كريمة.

-فرض رسوم على تذاكر الملاهي والسينما والسكة الحديد ورسائل البرقيات وتضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن.

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