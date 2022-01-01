وزير التعليم يوجه رسالة هامة للمعلمين بشأن ورش عمل بنك المعرفة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلمين، بشأن الانضمام إلى ورش العمل من York Press عبر بنك المعرفة المصري.

وذلك للتعرف عن كيفية استخدام كتب الفراشة للقراءة المترجمة من أجل تنمية الحس الإبداعي لدى الطلاب وكيفية تشجيع الطلاب على القراءة من أجل المتعة وليس الدراسة، يوم الثلاثاء، ٤ يناير الساعة ٦:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=167927533showd&month=1&year=2022

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يمكن التعرف على موسوعة الفراشة وتصنيفاتها المختلفة التي تخدم الطلاب في جميع التخصصات ، يوم الإثنين، ٣١ يناير الساعة ٦:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=167932119showd&month=1&year=2022

وتابع الوزير: سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل عبر ورشة بنك المعرفة المصري.