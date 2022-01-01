التعليم: لم نصدر أى جدولة لمخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وشدد وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ قليل، أن كل ما يتم تداوله شائعات واجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وصرح وزير التربية والتعليم، باستكمال باقي منهج الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي في مادتي العلوم والرياضيات، وترحيل باقي منهج الترم الثاني للعام التالي.

وقال شوقي: “سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام، ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني، ونتعلم منه أقصى قدر حتى نهاية العام”.

وأضاف: “سنستكمل ما تبقى من الترم الثاني بعد الإجازة الصيفية”.

وتستعد مديريات التربية و التعليم، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية .

ووفقا للخريطة الزمنية، تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات الشهادة الاعدادية تنطلق 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

وتنطلق جميع امتحانات صفوف النقل، منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.