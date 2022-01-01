ماذا تفعل إذا أصيبت بكورونا؟

يشهد العالم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، حيث يتوجب على البعض إخذ الحيطة والحذر وإتباع الإجراءات الاحترازية، فمع انتشار المتغير الجيد «أميكرون» أصبح الخطر مضاعف، حيث أفادت الكثير من التقارير الصادرة عن الصحة العالمية تفيد بأنه الأسرع انتشارًا بين سلالات كورونا الأخرى.

ويتسأل البعض ماذا على أن أفعل عند الإصابة بفيروس كورونا، فوفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، فالتوجيهات الجديدة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقصر فترة العزل والحجر الصحي الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة فقط.

إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية ماذا تفعل بعد ذلك؟

يقول بول الدكتور أدورت أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات وأستاذ طب الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أنه في هذه المرحلة، تحتاج إلى العزل لمدة 5 أيام.

والعزلة تعني فصل المصاب عن الآخرين، فبعد العزل لمدة 5 أيام، إذا لم تظهر على الشخص المصاب أي أعراض، فيمكنه ترك العزلة ثم ارتداء قناع لمدة 5 أيام.

يقول أميش أدالجا، وهو باحث أول في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يحتاجون أيضًا إلى إخبار معارفهم المقربين بأنهم إيجابيون.

إذا تعرضت لشخص مصاب بفيروس كورونا فماذا تفعل بعد ذلك؟

أوضح الأطباء، إذا تلقيت اللقاح فلا داعي للحجر الصحي، ولكن إرشادات مركز السيطرة على الأمراض توصي هؤلاء الأشخاص بارتداء قناع مناسب في جميع الأوقات عندما يكونون حول الآخرين لمدة 10 أيام بعد التعرض لشخص مصاب بفيروس كورونا.

بالنسبة لأي شخص آخر، بما في ذلك غير الملقحين وأولئك الذين تجاوزوا 6 أشهر من جرعة اللقاح، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالحجر الصحي لمدة 5 أيام - وارتداء قناع لمدة 5 أيام بعد ذلك.

وعلى المستوى العملي، يعتقد الاطباء، أن أولئك الذين تم تطعيمهم ولكن لم يتم تعزيزهم يمكنهم أيضًا تخطي الحجر الصحي وارتداء قناع لمدة 10 أيام.