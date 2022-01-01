مو صلاح والمطروشي: أبرز الرياضيين العرب الذين يجب متابعتهم في 2022

مع اقتراب موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، يستعد الفرعون المصري محمد صلاح لعام آخر مثير باعتباره أفضل لاعب على هذا الكوكب، وكان آلة أهداف حتى الآن، وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا، وسجل 7 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

رياضيون عرب يجب متابعتهم في 2022

حنبعل المجبري

أثار لاعب مانشستر يونايتد الشاب ضجة كبيرة في العالم العربي بعد تألقه مع تونس في كأس العرب الأخيرة، لعب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا دورًا رئيسيًا في مساعدة نسور قرطاج على الوصول إلى النهائي في قطر، حيث خاض كل مباراة وسجل تمريرة حاسمة، وفاز بجائزتي رجل المباراة.

يوسف المطروشي

حطم الإماراتي يوسف المطروشي (18 عامًا) مجموعة من الأرقام القياسية الوطنية في البلياردو في 2021 وشارك في أول دورة ألعاب أولمبية له في طوكيو وكذلك في أول بطولة عالمية له في أبو ظبي ديسمبر الماضي.

يتطلع نجم نادي الوصل، صاحب الرقم القياسي في سباقات الفراشات إلى جانب 100 متر سباحة حرة، إلى مزيد من النجاح في 2022، حيث يأمل أن يذهب بشكل أسرع في بطولة العالم في فوكوكا.

علي زين

منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني برشلونة في بداية الموسم (أول مصري يفعل ذلك)، سجل زين 38 هدفاً في 15 مباراة بالدوري المحلي، إضافة إلى 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ويسعى علي (31 عامًا) إلى مساعدة البلوجرانا في الدفاع عن ألقابهم في كل من الدوري الإسباني ودوري الأبطال قبل أن يحول تركيزه إلى الواجب الوطني مع مصر في بطولة العالم 2023.

إيلي طوق

حجز اللبناني إيلي طوق (19 عامًا) لنفسه مكانًا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 من خلال احتلاله المركز 54 في سباق اختراق الضاحية لمسافة 10 كيلومترات في بطولة FIS Nordic World للتزلج في أوبرستدورف بألمانيا في فبراير الماضي.

يوسف رمضان

أمام يوسف رمضان (19 عامًا) عام ملئ بالإنجازات حيث يأمل أن يصبح أول مصري يصعد منصة التتويج في بطولة العالم للسباحة عندما يتوجه إلى فوكوكا باليابان في مايو، ويتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في حدثه المميز، 100 فراشة، بعد أن أصبح بالفعل أسرع طالب جديد في التاريخ عندما سجل 44.32 ثانية في بطولات ACC خلال عامه الأول في Virginia Tech.