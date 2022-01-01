السبت 01 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تبدأ بـ160 جنيهًا.. 3 فئات لتذاكر حفل علي الحجار بالإسكندرية

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، التذاكر الخاصة بحفل النجم علي الحجار، المقررة إقامته يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري، على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية.

وانقسمت التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 160 جنيهًا، الثانية بقيمة 310 جنيهات، والثالثة بمبلغ 410 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي: 

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».
  • ممنوع التصوير.

ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا وشباك التذاكر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم الحجار خلال الحفل برنامجًا فنيًا مميزًا، يضم باقة مختارة من أجمل أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتنوعت ما بين الوطنية، والعاطفية، والدينية، منها: «ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، فى قلب الليل، المال والبنون، عم بطاطا، أبوالريش، أنت المدد، تجيش نعيش، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لو تعرفى، غوايش، من غير ما تتكلمي، عارفه، وبوابة الحلواني».

ومن جهة أخرى، يحل الحجار اليوم السبت ضيفًا على برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، لمواصلة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

ويتحدث الحجار، خلال اللقاء، عن جولته الغنائية الأخيرة في صعيد مصر، إلى جانب مشروعاته الغنائية الجديدة التي من المقرر طرحها خلال العام الجديد 2022.

كما يفاجئ الحجار جمهوره الكبير في الوطن العربي بأغانٍ جديدة خلال الحلقة التي من المقرر إذاعتها مساء اليوم في ضيافة الإعلامي الدكتور محمد الباز.

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