السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك القاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بالتنسيق مع اللواء أسامة جلال مدير إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية "الخمور" أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات، وضبط بقيام المدعو "ح . ع . ع" ديليفري بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية "الخمور" أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بمنطقة مصر الجديدة.

وتم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع العميد حمدي بدوي، المفتش بإدارة مباحث الأموال العامة، ولجنة التحريات والضبط، المكونة من: "حسن فكري مدير الإدارة ومحمود الصاوي وعمرو عبد الحفيظ" رؤساء الأقسام، حيث تم ضبط عدد 30 زجاجة مشروبات كحولية "خمور"، أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 661 ألف جنيه و239 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 615 لسنة 2021 تحريات وضبط.

وتقدم صاحب الشأن بتقديم بطلب تصالح لسداد التعويضات الجمركية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

صالح بطل تقدم محمد جنيه الجمارك لجنة مدير القاهرة نفي ناصر منطقة عدد فكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

انفراد.. تفاصيل جديدة فى أزمة شيكابالا مع الزمالك

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

حبس عامل قتل ابنه بعد وصلة اعتداء بالضرب لتأديبه فى الطالبية

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وتحرير قضايا غش تجارى بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 