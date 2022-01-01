جمارك القاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بالتنسيق مع اللواء أسامة جلال مدير إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية "الخمور" أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات، وضبط بقيام المدعو "ح . ع . ع" ديليفري بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية "الخمور" أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بمنطقة مصر الجديدة.

وتم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع العميد حمدي بدوي، المفتش بإدارة مباحث الأموال العامة، ولجنة التحريات والضبط، المكونة من: "حسن فكري مدير الإدارة ومحمود الصاوي وعمرو عبد الحفيظ" رؤساء الأقسام، حيث تم ضبط عدد 30 زجاجة مشروبات كحولية "خمور"، أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 661 ألف جنيه و239 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 615 لسنة 2021 تحريات وضبط.

وتقدم صاحب الشأن بتقديم بطلب تصالح لسداد التعويضات الجمركية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.